NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti aktualisierte laut einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers. Sie geht davon aus, dass Danone vom zweiten Halbjahr 2021 an zu profitablem Wachstum zurückkehren werde. Um mehr Klarheit zu erhalten, wolle sie jedoch die Aussagen des Managements während des Kapitalmarkttages am 25. März abwarten./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 12:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 13:05 / GMT



