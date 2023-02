NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern haben im vierten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Zeichen für eine Trendwende gebe es aber noch nicht./mf/edh;