NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern prüft im Rahmen seiner Portfolioüberprüfung den Verkauf seines US-Molkereigeschäfts, zu dem die Marken Horizon Organic und Wallaby gehören, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beide Marken hätten zuletzt allerdings erheblich geschwächelt, was die Suche nach einem Käufer zu einem guten Preis erschweren dürfte./niw/tih;