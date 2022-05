NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 58,50 auf 63,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo überarbeitete angesichts der jüngsten Preiserhöhungen seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern leicht, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Dass mit dem Personalwechsel mehr Transparenz, Bescheidenheit und Realismus an der Firmenspitze herrsche, verheiße Gutes./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 09:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.