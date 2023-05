NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck angesichts eines geplanten Zusammenschlusses von Teilen des Asiengeschäfts mit Toyota auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Dies sei für den deutschen Lkw-Hersteller ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und Teil einer globalen Portfolio-Optimierungsstrategie, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/jha/;