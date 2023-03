NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi veröffentlichte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das erste Quartal, zu dem der Lkw-Bauer Anfang Mai berichtet. Der Experte rechnet mit einem Umsatz von 12,6 Milliarden Euro, wozu der nordamerikanische Markt knapp die Hälfte beitragen dürfte. Damit er eigenen Angaben zufolge für das gesamte Geschäftsjahr um vier Prozent über den Bloomberg-Schätzungen, sechs Prozent darüber seien es beim bereinigten Betriebsergebnis (ber. Ebit)./tav/he;