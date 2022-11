NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Normalerweise würde man in einer Rezession nicht in Lkw-Aktien investieren, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des starken Nachholbedarfs und des Bewertungsabschlags, der weit über einem vernünftigen Niveau liegt, sei das aber eine gute Entscheidung./edh/mis;