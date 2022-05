NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach einem Treffen mit dem Management des Lkw-Herstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Stimmung der Investoren gegenüber Daimler Truck werde zunehmend besser, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Narayan verwies auf den Kapitalmarkttag in den USA im April zum Thema autonomes Fahren. Zudem gebe es Belege für eine Kehrtwende in Europa. Daimler Truck sei unter den von ihm beobachteten Nutzfahrzeug-Herstellern der einzige gewesen, der mit den Zahlen für das erste Quartal die Finanzziele für 2022 angehoben habe./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 06:27 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.