NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das erste Quartal des Nutzfahrzeugherstellers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 19 Prozent übertroffen. Zudem hob er den überraschend hohen freien Barmittelfluss im Kerngeschäft positiv hervor./ck/he;