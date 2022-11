NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck nach Quartalszahlen aus der Nutzfahrzeugbranche von 37 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter Daimler Truck, Volvo und Traton habe mit Blick auf die Profitabilität nur Daimler Truck positiv überrascht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier machen sich die Restrukturierung des europäischen Geschäfts bezahlt./bek/gl;