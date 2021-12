FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Daimler Truck mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für das Nutzfahrzeuggeschäft sei die Abspaltung vom Daimler-Konzern eine große Chance, um aus dem Schatten von Mercedes-Benz heraus zu treten, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sparte könne nun aufzuzeigen, wie viel Potenzial in ihr liegt, das vom Markt bisher vielleicht übersehen oder nicht fair bewertet wurde. Damit steige nun der Druck auf das schwächer abschneidende Pkw-Geschäft./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 17:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.