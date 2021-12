NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mercedes-Benz erfülle die technische internationale Vorschrift UN-R157 für automatisierte Systeme der Stufe 3 und sei damit der weltweit erste Konzern mit einer Zulassung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei der Weg frei, dieses automatisierte Fahrsystem international anzubieten. Aktuell richteten sich 57 Länder nach dieser Vorschrift, darunter EU-Länder, Großbritannien, Japan, Korea und Australien./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 15:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 15:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.