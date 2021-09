NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler angesichts des Einstiegs in die Batterie-Allianz ACC von Stellantis und Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi bezeichnete den Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie als "strategisch exzellent". Daimler sichere sich damit Expertise und die Chance, den Batteriebedarf skalieren zu können. Mit der finanziellen Unterstützung von zwei großen Autobauern sollte ACC in den kommenden Jahren global wachsen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 10:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2021 / 10:48 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.