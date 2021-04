Daimler overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Daimler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Wie von ihm in den Ausblicken für die Autoindustrie avisiert, werde diese Berichtssaison außergewöhnlich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Autoindustrie profitiere von den 2020 ergriffenen Sparmaßnahmen, einer starken Erholung der Volumina, einer starken Preismacht und - sofern auch auf China ausgerichtet - einem starken geographischem Mix sowie auch einem extrem starken Kreditumfeld. Entsprechend sieht er bei Daimler einen ertragsseitigen Superzyklus, dessen Dynamik sich im Jahresverlauf fortsetzen dürfte./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 07:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 07:47 / BST



