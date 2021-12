NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler nach der Abspaltung der Lkw-Sparte Daimler Truck auf "Outperform" belassen. Das bisherige Kursziel des Experten aus der Zeit vor der Abspaltung betrug 108 Euro. Beide Aktien notierten mit Abschlägen auf den Wert, den er anhand historischer Bewertungsmultiplikatoren zuvor als fair erachtet habe, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 09:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 10:02 / ET



