NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die landläufige Investorenkritik an zu wenig öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos in Westeuropa sei übertrieben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Ladesäulendichte in den wichtigsten Autoländern Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien habe sich deutlich gebessert und sei derzeit ausreichend. Wenn die Ängste über die Ladesäulen-Infrastruktur nachließen, dürften die Autobauer BMW, Daimler, Peugeot, Renault und vor allem Volkswagen davon profitieren./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 17:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 00:15 / ET



