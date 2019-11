NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler nach einer näheren Betrachtung der CO2-Emissionspläne von vier Autobauern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Tom Narayan schätzt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass Daimler, VW, BMW und PSA um eine Zahlung von Geldbußen herum kommen werden. Eine mögliche Margenverwässerung dürfte kleiner ausfallen als befürchtet./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 17:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.