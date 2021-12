HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler mit Blick auf die Abspaltung von Daimler Truck von 92 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Abspaltung trügen die Stuttgarter der Tatsache Rechnung, dass das Pkw- und das Lkw-Geschäft keinerlei Gemeinsamkeiten mehr hätten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie, und dass die Summe der Teile an der Börse mehr Wert sein könnte als der Daimler-Konzern bisher./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 15:09 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 15:14 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.