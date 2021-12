LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Daimler anlässlich der Abspaltung der Lkw-Sparte von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 93,12 auf 80,00 Euro gesenkt. Das verbliebene Pkw-Geschäft laufe sehr gut, allerdings sei die Bewertung auch recht hoch, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für 2022 und 2023./edh/tav



