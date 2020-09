HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Zustimmung der US-Behörden zum Vergleich im Diesel-Streit von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Verglichen mit dem Volkswagen-Konzern komme Daimler im Dieselskandal in den USA mit bisher mehr als zwei Milliarden Euro recht günstig davon, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Corona-Pandemie erhöhe den Druck auf den Konzern noch einmal. Schwope rechnet mit einer Konsolidierungswelle in der Automobilindustrie. Übernahmen oder Fusionen dürften in den nächsten Jahren verstärkt erfolgen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 11:25 / MESZ

