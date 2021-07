HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Curevac auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Trotz einer Wirksamkeit des Corona-Impfstoffkandidaten von lediglich 48 Prozent wertete Analyst Zhiqiang Shu den Ausgang der Studie positiv, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Zwar scheine Curevac schlechter abgeschnitten zu haben als andere mRNA-Vakzine, die Phase-3-Studie hbe allerdings in einem "variantenreichen Umfeld" stattgefunden./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 04.43 Uhr GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.