MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach der Ankündigung einer Expansion in Nordamerika auf "Reduce" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Mit der Ausweitung des Geschäfts in Nordamerika schlage der Veranstalter und Tickethändler zwar ein neues Kapitel in seiner strategischen Entwicklung auf, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens sollte der Schritt jedoch erst einmal keinen unmittelbaren Einfluss haben./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 14:51 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.