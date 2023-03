NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach der Bekanntgabe eines Joint Ventures mit zwei US-Unternehmen Mammoth und AG Entertainment Touring auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der deutsche Ticketanbieter stärke mit diesem Schritt seine Präsenz in den USA, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt sei günstig./ck/jha/;