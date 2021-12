NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Bei dem Ticketvermarkter und Konzertveranstalter gebe es kurzfristig wegen der Pandemie-Lage wieder mehr Unsicherheit, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sobald die Krisensituation aber wieder nachlässt, sei das Kurspotenzial groß. Der gegenwärtige Aktienkurs bringe einen guten Einstiegszeitpunkt mit sich./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 08:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.