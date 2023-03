NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH von 49 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognose für das operative Ergebnis des Baustoffkonzerns in diesem Jahr. Die Aussichten seien positiv. Zudem verwies die Expertin auf die anhaltende Unterstützung durch beträchtliche Aktienrückkäufe und eine mögliche mittelfristigen Notierung der Papiere in den USA./la/he;