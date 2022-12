LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CRH nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Baustoffhersteller sei in einer deutlich besseren Verfassung als früher, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei trotz der Herausforderungen zudem zuversichtlich./ck/tih;