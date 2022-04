NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe sich erwartungsgemäß positiv zur Geschäftsentwicklung geäußert, was die Anleger nach der seit Jahresbeginn schwachen Kursentwicklung der Aktie beruhigen sollte, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz, operatives Ergebnis (Ebitda) und Marge erwarte CRH im ersten Halbjahr über den entsprechenden Vorjahreswerten./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 07:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 07:39 / BST





