LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat CRH von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, aber das Kursziel auf 44 Euro belassen. Angesichts einer drohenden Rezession bevorzuge er unter den europäischen Baustoffkonzernen die eher etwas "sicheren Häfen" und Unternehmen mit Preissetzungsmacht, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. CRH punkte mit Preissetzungsmacht, dem höchsten Engagement im US-Infrastrukturbereich und einer starken Bilanz, die Optionen für Zukäufe und Ausschüttungen an die Anteilseigner eröffne. Gleichzeitig hinke die Aktie der Branchenentwicklung seit Jahresbeginn deutlich hinterher./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 04:10 / GMT





