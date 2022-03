NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH anlässlich einer Telefonkonferenz nach den jüngst präsentierten Jahreszahlen von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des unsicheren Marktumfeldes habe sich das Management des irischen Baustoffkonzerns recht zuversichtlich geäußert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel spiegele den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum wider./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 19:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.