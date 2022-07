ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat das Kursziel für CRH vor Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Lars Kjellberg verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf eine sich abschwächende Nachfrage inmitten gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten. Für sein positives Anlageurteil fügte er hinzu, dass der irische Baustoffkonzern ein überdurchschnittliches Wachstum und steigende Margen liefere. Das größte Potenzial von CRH sieht er im Infrastrukturprogramm der USA. Fast 60 Prozent des Umsatzes von CRH werde in den USA und dort vor allem im Imfrastrukturbereich gemacht. Fusionen und Übernahmen sowie Aktienrückkäufe böten zusätzliches Potenzial./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 16:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 16:12 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.