NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CRH von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In den Industriestaaten dürften die Zementvolumina in diesem Jahr um bis zu 15 Prozent sinken, bevor sie sich 2022 wieder auf das Niveau von 2019 erholen sollten, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt sei die Situation nicht so schlimm wie 2009 und finanziell stehe der europäische Baustoffsektor robust da - bei tiefen Bewertungen. Seine Gewinnschätzungen je Aktie kürzte der Experte um durchschnittlich fast 30 Prozent bis 2023./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



