NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Trotz eines robusten Zwischenberichts des Baustoffherstellers zum ersten Quartal hätten sich die Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2023 zuletzt kaum bewegt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Marktprognosen für die US-Wettbewerber für 2023 und 2024 gestiegen, sodass die Differenz bei den Erwartungen weiter auseinandergehe./ajx/bek;