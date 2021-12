ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CRH auf "Buy" mit einem Kursziel von 4450 Euro belassen. Ein laut einem Medienbericht erwogener Verkauf des Gebäudehüllen-Geschäfts für 3,3 Milliarden US-Dollar würde die Nettoverschuldung in Relation zum operativen Ergebnis (Ebitda) halbieren, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bereich passe wegen der begrenzten Synergien mit dem anderen Geschäft strategisch auch nicht recht ins Portfolio. Wegen der damit verbundenen Kosten und Steuern wäre die Transaktion aber wohl wertneutral. CRH stehe zudem nicht unter Druck, mit dem Verkauf von Aktivitäten Barmittel zu generieren, und dürfte eine solche Transaktion deshalb nur bei einer klaren Wertsteigerung für die Anteilseigner realisieren./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.