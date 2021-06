HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat CRH von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 51 Euro angehoben. Angesichts der Aufwertung von US-Baustoffaktien sehe er für das Papier des irischen Konkurrenten nun ein Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent, denn CRH werde mehr und mehr zu einem "amerikanischen" Unternehmen, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass der US-Anteil am CRH-Gewinn im laufenden Jahr bereits bei 70 Prozent liegen und bis 2025 auf 80 Prozent steigen wird./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



