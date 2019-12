ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CRH Plc nach einem Analystentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Auf dem Meeting sei es um die Strategie, die Kapitalverwendun, die Marktbedingungen sowie um europäische Umweltvorgaben gegangen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zur künftigen Profitabilität des Baustoffkonzerns habe es nichts Neues gegeben. Die Märkte entwickelten sich vorteilhaft, in den USA dürfte CRH weiter wachsen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.