NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse angesichts neuer Spekulationen über die Finanzstärke der Schweizer Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,80 Franken belassen. In seinen Augen sei die Credit Suisse mit Blick auf die Kennzahlen finanziell solide aufgestellt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Die laufende Umstrukturierung mit den am 27. Oktober erwarteten Details seien entscheidend für die zukünftige Struktur und den Weg zur nachhaltigen Profitabilität./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 08:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 08:16 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.