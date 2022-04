NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Credit Suisse nach Quartalseckdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7,90 Franken belassen. Der Schweizer Großbank drohe anhaltender Gegenwind, und 2022 dürfte ein weiteres Übergangsjahr werden, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher bleibe er trotz der günstigen Bewertung bei seiner Anlageempfehlung, zumal Credit Suisse bei den Kapitalerträgen und der Dividendenrendite den Konkurrentinnen UBS und Julius Bär hinterher hinke./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 07:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.