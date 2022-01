LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse von 9,00 auf 8,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der Gewinnwarnung reduzierte Analyst Amit Goel seine Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn bis 2024. Auch in der nächsten Zeit gebe es Gefahren für die Gewinnentwicklung der Schweizer Bank, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2022 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2022 / 19:26 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.