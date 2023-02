NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3,50 Franken belassen. Deutlich höhere Netto-Abflüsse in der Vermögensverwaltung und die Auswirkungen höherer Finanzierungskosten bedeuteten Gegenwind für die Gewinnschätzungen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih;