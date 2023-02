NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,80 Franken belassen. Die Resultate der Bank seien bezüglich des bereinigten Vorsteuergewinns besser als am Markt erwartet, aber dies gehe einzig auf Corporate Center zurück, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Basis des Kerngeschäfts lägen fast alle Sparten unter Erwartung./ajx/tih;