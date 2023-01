FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Credit Suisse mit "Hold" und einem Kursziel von 3,40 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Schweizer Großbank habe mit ihrer aktualisierten Strategie den richtigen Weg eingeschlagen, die Umsetzung werde aber Zeit brauchen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher erwartet er auch 2025 noch eine gedämpfte Rentabilität, die unter dem Potenzial des Geldhauses liegen werde. Auf absehbare Zeit sei die Bewertung der Credit Suisse nicht günstig./edh/tih;