NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Credit Suisse auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Franken belassen. Angesichts der Marktkapitalisierung und Bewertung, anstehender Aufwendungen für den Unternehmensumbau und Rechtsstreitigkeiten sowie der angestrebten Kapitalausstattung dürfte die Schweizer Großbank einem möglichen Kapitalmangel eher mit dem Verkauf von Aktivitäten begegnen als mit einer wertverwässernden Kapitalerhöhung, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei allerdings schwer zu sagen, welche Bereiche verkauft werden sollten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 06:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 06:21 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.