ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro von 46 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Ein Überangebot dürfte dem Kunststoffhersteller mittelfristig weiter Gegenwind bescheren, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht vor allem Risiken für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) durch ein Überangebot an harten Kunststoffen, Polycarbonaten. Nach 2021 rechnet er mit einem Ebitda-Wachstum bis 2025 um im Schnitt etwa drei Prozent und passte daher seine Schätzungen an. Das erwartete Wachstum werde aber unter dem der Wettbewerber bleiben./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 21:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 21:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.