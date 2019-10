NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der vorsichtige Ton des Kunststoffkonzerns mit Blick auf 2020 überrasche kaum angesichts des aktuellen Handelsumfelds, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verfolge einen umsichtigen Ansatz und habe seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr um fünf Prozent nach unten korrigiert, die Schätzungen für die weiteren Jahre aber weitgehend unverändert gelassen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





