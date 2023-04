NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach vollständigen Quartalszahlen des Kunststoffkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Wie vortags schon bei BASF seien auch bei Covestro die gesunkenen Volumina sehr schwach ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Freitag in einer ersten Reaktion. Der überraschend starke operative Ergebnisausblick (Ebitda) auf das laufende Quartal sollte die Aktie aber antreiben./gl/ag;