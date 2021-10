ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Covestro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 61 Euro angehoben. Der Analyst Geoff Haire hob seine Ergebnisprognosen bis 2023 in einer am Freitag vorliegenden Studie um 14 Prozent an. Auf Höhe seines neuen Kursziels würden die Papiere des Kunststoffkonzerns auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bewertet./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.