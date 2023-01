FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Covestro von 33 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Erdgaspreise seien in Europa zuletzt zwar deutlich gesunken, jedoch im internationalen Vergleich noch immer hoch, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem mache sich die Rezession in Europa allgemein und auch bei dem Kunststoffkonzern kurzfristig stärker bemerkbar. Der Experte geht derweil davon aus, dass die schwache Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 bereits hinreichend im Aktienkurs berücksichtigt ist./la/ajx;