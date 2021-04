Covestro Conviction Buy List

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Obwohl der Kunststoffhersteller sein Ergebnisziel (Ebitda) für 2021 um mehr als 10 Prozent gegenüber der ursprünglichen Konsensschätzung angehoben habe, sei die jüngste Aktienperformance gedämpft gewesen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sei für 2022 optimistischer als der Markt und erwarte ein Ebitda-Wachstum von 10 Prozent gegenüber 2021./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 05:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.