MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Die für das zweite Quartal in Aussicht gestellten Ziele des Chemiekonzerns lägen deutlich über den Erwartungen des Marktes, schrieb Analyst Markus Mayer am Freitag in einem Kommentar./bek/ag;