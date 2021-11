MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der gute Margentrend des Kunststoffherstellers vom September scheine sich im vierten Quartal fortgesetzt zu haben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet daher damit, dass Covestro 2021 das obere Ende seiner Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebitda) erreichen dürfte./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 10:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.